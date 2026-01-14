Zakaria El Ouahdi: « La CAN 2025 au Maroc est une réussite totale »

Par LeSiteinfo avec MAP

L’international marocain Zakaria El Ouahdi a qualifié de « succès total » la CAN 2025 qui se déroule au Maroc, soulignant l’ambiance exceptionnelle dans les stades, la qualité de l’organisation et le parcours remarquable des Lions de l’Atlas.

« Pour tous les matchs que j’ai pu voir, il y avait une ambiance incroyable dans les stades. Tout le monde le répète un peu partout, c’est la meilleure CAN qu’ils ont vue dans leur vie, que ce soit en termes d’ambiance, de spectacle ou d’organisation », a affirmé El Ouahdi dans une interview au journal belge « DH les Sports », publiée mercredi.

Le latéral droit de Genk a souligné l’importance de ce succès organisationnel, particulièrement à l’approche de la Coupe du monde 2030, qui sera co-organisée par le Maroc, l’Espagne et le Portugal, notant qu’il est « crucial que le Maroc montre une belle image au monde entier, avec des stades de qualité et une ambiance exceptionnelle venue des tribunes ».

Sur le plan sportif, le joueur, vainqueur de la CAN U23 avec le Maroc en 2023 et inclus dans l’équipe-type du tournoi, a insisté sur l’efficacité comme critère clé. « Peu importe le style de jeu, ce qui compte dans ce genre de compétition, c’est de gagner, d’aller jusqu’au bout et s’imposer en finale », a-t-il expliqué.

Interrogé sur les grandes forces de la sélection marocaine, El Ouahdi a mis en avant la jeunesse, le talent et la motivation des Lions de l’Atlas qui jouent devant leur public. « Jouer à domicile est une énorme source de motivation pour chaque joueur, mais c’est aussi une pression supplémentaire, d’autant que le Maroc n’avait plus remporté la CAN depuis 50 ans », a-t-il insisté.

Enfin, El Ouahdi, médaillé de bronze aux JO 2024 avec le Maroc, n’a pas caché son ambition de participer à une Coupe du monde avec les Lions de l’Atlas, assurant qu’il va continuer à travailler dur avec Genk au cours des prochains mois afin que son rêve puisse devenir réalité.

S.L.