Le Roi Mohammed VI soutient l’initiative de Trump pour la reconstruction de Gaza

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Roi Mohammed VI soutient l’action du Président américain Donald Trump pour la reconstruction de Gaza et appelle à l’avènement d’un processus réel de paix au Moyen Orient, a affirmé jeudi à Washington, le ministre des affaires étrangères, de la coopération africaine et des marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, lors de la réunion inaugurale du Conseil de Paix.

Le ministre a ainsi relevé que le Plan du Président Trump pour la Paix à Gaza a permis d’obtenir un cessez-le-feu, de mettre fin à une guerre tragique, de sauver des vies, et d’élaborer une approche pragmatique et tournée vers l’avenir pour la reconstruction de Gaza.

Dans ce contexte, Bourita a indiqué que sur Très Hautes Instructions du Roi, Président du Comité Al Qods, le Maroc est engagé à appuyer les efforts du Conseil de Paix à Gaza, notamment dans les domaines de la sécurité, de la santé et de la promotion de la tolérance et de la coexistence.

Il a également mis l’accent sur la nécessité de satisfaire les conditions de la phase 2 du Plan du Président Trump pour garantir le succès des efforts de paix, appelant, en outre, à la préservation de la stabilité dans la Cisjordanie et à assurer l’appropriation par les Palestiniens à travers leurs institutions légitimes.

M. Bourita a, enfin, souligné que la stabilisation et la reconstruction de Gaza permettront le lancement d’un processus réel de paix sur la base de la solution à deux Etats.

La réunion inaugurale du Conseil de Paix a été présidée par le Président Donald Trump et a connu la participation du Vice-Président américain, J. D. Vance, et du Secrétaire d’Etat, Marco Rubio, ainsi que les Chefs d’Etats et de Gouvernements et les ministres des affaires étrangères de près d’une cinquantaine de pays.