Leqliaa: deux assaillants tués dans une attaque contre la brigade de la Gendarmerie Royale

Les autorités locales de la préfecture d’Inezgane Ait-Melloul ont indiqué que les éléments de la Gendarmerie Royale à Leqliaa ont été contraints, mercredi soir 1er octobre 2025, de faire usage de leurs armes de service, dans le cadre de la légitime défense, pour repousser une attaque et une prise d’assaut menées par des groupes d’individus, contre les locaux de cette brigade territoriale, dans une tentative de s’emparer de munitions, de matériels et d’armes de service des éléments de la Gendarmerie Royale.

Lors de cette tentative, deux personnes ont trouvé la mort des suites de leurs blessures par des coups de feu, alors que d’autres ont été blessées lors de leur participation à cette attaque, ont précisé les mêmes sources.

Les personnes en question, constituées en groupes, ont participé à des actes de violence et de vandalisme, en lançant des pierres contre les locaux de la brigade territoriale de la Gendarmerie Royale dans une tentative de les prendre d’assaut, avant que les éléments de sécurité ne repoussent cette attaque en faisant usage, dans un premier temps, de bombes lacrymogènes, dans le cadre de la légitime défense.

Toutefois, après avoir renforcé leurs rangs par de grands groupes de fauteurs de troubles, ces assaillants ont de nouveau attaqué les locaux de cette brigade, munis d’armes blanches, réussissant ainsi à s’y introduire et à le prendre d’assaut, pour s’emparer d’un véhicule et de quatre motos de la Gendarmerie Royale.

Ils ont, par la suite, mis le feu au véhicule et dans une partie du bâtiment de la brigade, et entamé une tentative de vol de munitions, de matériels et d’armes de service des éléments de la Gendarmerie Royale.

Face à cette grave situation, les éléments de la Gendarmerie Royale ont été contraints de faire usage de leurs armes de service, dans le cadre de la légitime défense, pour repousser ces groupes d’assaillants.

Une enquête judiciaire a été diligentée sous la supervision du parquet compétent en vue d’élucider toutes les circonstances entourant ces événements et d’identifier l’ensemble des personnes impliquées dans ces actes criminels et d’établir les effets juridiques qui s’imposent.

S.L