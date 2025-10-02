Ouverture d’une enquête après l’assaut contre le centre de la Gendarmerie de Leqliaa:

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Procureur général du Roi près la Cour d’appel d’Agadir, Abderrazak Fettah, a affirmé, jeudi, qu’une enquête judiciaire a été ouverte sous la supervision du parquet compétent sur fond d’attaque et de prise d’assaut ciblant le centre de la Gendarmerie Royale de Leqliaa, afin de déterminer les circonstances de ces actes criminels et d’interpeller les auteurs impliqués.

Lors d’un point de presse tenu à Agadir pour éclairer l’opinion publique sur les actes de violence, de vandalisme et d’incendie du centre de la Gendarmerie Royale à Leqliaa, Fettah a souligné que les effets juridiques appropriés seront pris à la lumière des résultats de l’enquête.

Tout en veillant à l’exercice des libertés des individus dans le cadre des dispositions légales, le parquet demeure résolument attaché à faire face avec fermeté à toute violation de la loi ou atteinte aux droits et libertés des citoyens, a-t-il dit.

Et de rappeler que dans le cadre des protestations qu’ont connues Agadir et ses environs, mercredi, un groupe d’individus de différents âges se sont attroupés au centre de la ville de Leqliaa où une série de débordements et de dérapages illégaux ont été enregistrés parmi les personnes rassemblées dont la majorité était des mineurs munis d’armes blanches, de bâtons et de pierres, causant des dégâts matériels à plusieurs véhicules appartenant à des particuliers et à un bus de transport de voyageurs.

Ils ont également endommagé des façades de plusieurs commerces, tout en bloquant la voie publique à l’aide de bennes à ordures, a poursuivi le procureur général du Roi, ajoutant que par la suite, des appels retentissant parmi les fauteurs de troubles au nombre de 200 incitent à se diriger vers le centre de la Gendarmerie Royale de Leqliaa.

Lors de ce point de presse, marqué par la projection d’une vidéo retraçant le déroulement des événements évoqués, mettent en évidence la gravité et le caractère dangereux des agressions et actes commis par les individus concernés, Fettah a indiqué que dans le cadre de la préservation de la sécurité et de l’ordre publics, un système de protection a été mis en place au sein du centre et ses environs vu que ledit centre dispose d’un dépôt de différentes armes et munitions.

Il a enchaîné que les personnes attroupées ont par la suite mis le feu au bureau de l’adjoint du commandant du centre via la fenêtre arrière et la porte principale du centre, précisant que les moyens d’extinction de feu ont été utilisés à deux reprises mais les fauteurs de trouble ont récidivé, ce qui a provoqué d’important dégâts matériels au niveau du centre après la destruction de plusieurs matériels, dont une caméra de surveillance installée à la porte du centre, alors que la porte principale a été détruite, outre d’autres équipements complètement endommagés.

Face à cette situation, les éléments de la Gendarmerie Royale présents au centre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser en vain les fauteurs de trouble et les éloigner du centre, a-t-il dit.

La situation s’est aggravée lorsque les individus attroupés ont intensifié leur assaut contre le centre, arraché de force la porte du garage et fait sortir un véhicule 4×4 du centre de la Gendarmerie Royale à Leqliaa, avant de s’emparer de cinq motos qu’ils ont incendiées au milieu de la voie publique. Ils ont ensuite encerclé le centre. Huit éléments de la Gendarmerie Royale ont été blessés, trois grièvement et 5 autres légèrement, a-t-il détaillé.

Face au danger qui pesait sur le centre et les éléments présents, plusieurs tirs de sommation ont été lancés dans l’air, ce qui n’a pas eu d’effet face à l’agressivité des individus attroupés, a fait savoir le procureur général du Roi, notant que les épouses des éléments de la Gendarmerie Royale à Leqliaa lançaient des cris depuis les logements de fonction pour alerter qu’elles subissaient une attaque de la part des individus attroupés, alors que deux voitures civiles des éléments dudit centre ont été endommagées, ce qui prouve que les individus en question étaient organisés dans leur attaque et déterminés à s’en prendre au centre.

À la suite de la tentative de ces individus de s’emparer de munitions, de matériels et d’armes de service, les éléments de la Gendarmerie Royale ont été contraints de faire usage de leurs armes de service, conformément aux dispositions légales en vigueur, pour les en dissuader, dans le cadre de la légitime défense, préserver l’ordre et la sécurité publics et assurer la protection des personnes ainsi que des biens publics et privés, a-t-il relevé, ajoutant que cette intervention sécuritaire a fait trois morts et plusieurs blessés.

