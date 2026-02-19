Casablanca : les horaires des bus adaptés pour le Ramadan

À l’occasion du mois de Ramadan, Alsa, la société de transport de Casablanca, a annoncé un réaménagement des horaires de ses bus, de ses agences commerciales ainsi que de son service client, afin de mieux répondre aux besoins de mobilité des usagers durant cette période.

Du lundi au samedi, les bus circuleront à partir de 6h00, avec un dernier départ avant la rupture du jeûne, fixé à 17h45. Le service reprendra après l’Iftar à 19h30, pour se poursuivre jusqu’au dernier départ à 21h00.

Les dimanches et jours fériés, l’exploitation débutera à 7h00, tout en conservant les mêmes horaires pour les départs programmés avant et après l’Iftar.

Pendant tout le mois de Ramadan, les agences commerciales seront ouvertes en continu de 7h30 à 21h00. Le centre de relation client sera également accessible aux mêmes horaires au 05 20 55 20 55. Les usagers pourront par ailleurs obtenir des informations ou une assistance via les pages officielles d’Alsa sur les réseaux sociaux.

D.Y