Météo Maroc: suspension des cours à Chtouka Ait Baha

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Comité provincial de veille de Chtouka Aït Baha a décidé la suspension exceptionnelle des cours, samedi, dans l’ensemble des établissements d’enseignement publics et privés de la province.

Cette décision fait suite au bulletin d’alerte émis par la Direction générale de la météorologie mettant en garde contre des perturbations météorologiques attendues dans plusieurs régions, dont la province de Chtouka Aït Baha, indique un communiqué du Comité.

Cette mesure préventive vise à préserver la sécurité des élèves et de l’ensemble des cadres pédagogiques et administratifs, ainsi qu’à éviter les risques potentiels pouvant résulter des perturbations météorologiques annoncées, explique la même source.

S.L.