Maroc Telecom : 7 milliards de dirhams de bénéfice en 2025

Maroc Telecom a publié ses résultats consolidés au 31 décembre 2025, confirmant la solidité de son modèle économique dans un environnement concurrentiel exigeant. Ainsi, le groupe télécoms termine l’année en ligne avec ses objectifs, porté notamment par la dynamique de ses filiales africaines Moov Africa.

Le parc global du groupe atteint près de 77 millions de clients, en progression de 3,6 % sur un an. Cette hausse s’explique principalement par la croissance enregistrée dans les filiales Moov Africa (+5,1 %). En revanche, au Maroc, la base clients demeure stable autour de 22 millions d’abonnés.

Par ailleurs, en 2025, Maroc Telecom réalise un chiffre d’affaires de 36,7 milliards de dirhams, en hausse de 1,4 % à change constant. Cette performance est essentiellement soutenue par les activités à l’international, dont les revenus progressent de 5,3 %, compensant ainsi la résilience plus limitée du marché domestique.

De plus, au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires affiche une croissance de 2,1 %, tirée à la fois par Moov Africa et par une légère reprise au Maroc.

Cependant, malgré une baisse de l’EBITDA consolidé à 18,5 milliards de dirhams (-2,4 %), Maroc Telecom conserve une marge élevée, supérieure à 50 %, ce qui confirme sa discipline financière et la maîtrise de ses coûts.

Dans le même temps, le résultat net part du groupe atteint près de 7 milliards de dirhams, intégrant des recettes exceptionnelles liées à l’accord conclu avec Wana Corporate dans le cadre du dégroupage. Hors éléments exceptionnels, le résultat net ajusté ressort à 5,6 milliards de dirhams, enregistrant un léger recul.

En outre, les investissements hors fréquences et licences représentent 25,6 % du chiffre d’affaires, conformément à la stratégie annoncée. Ceux-ci visent notamment à accompagner le lancement commercial de la 5G au Maroc, opérationnalisée en novembre 2025.

Parallèlement, la dette nette reste sous contrôle, à 0,9 fois l’EBITDA, traduisant une situation financière globalement maîtrisée.

Dans ce contexte, le conseil d’administration proposera à la prochaine assemblée générale la distribution d’un dividende global de 3,5 milliards de dirhams, soit 4 dirhams par action.

Enfin, pour l’année 2026, Maroc Telecom anticipe une croissance du chiffre d’affaires et de l’EBITDA à périmètre et change constants, avec un CAPEX maintenu autour de 25 % des revenus, hors licences et fréquences.

