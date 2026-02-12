Les prix des œufs flambent à l’approche du mois de Ramadan

Les prix des œufs poursuivent leur flambée dans la plupart des marchés du Maroc, le prix de l’unité ayant atteint 1,40 dirham. Plus inquiétant encore, plusieurs professionnels du secteur prévoient une nouvelle augmentation dans les prochains jours, à l’approche du mois de Ramadan.

De nombreux Marocains ont ainsi exprimé leur fort mécontentement sur la Toile dénonçant la flambée des prix d’un produit considéré comme aliment de base et largement consommé, notamment durant le mois sacré.

De leur côté, des associations de protection des consommateurs avaient déjà appelé à l’ouverture d’une enquête sur cette hausse des prix, ainsi qu’à la poursuite de toute personne impliquée dans d’éventuelles pratiques de rétention ou de manipulation de la production. Elles ont également plaidé pour l’ouverture des importations et la réduction des droits de douane afin de stimuler la concurrence sur le marché local.

H.M.