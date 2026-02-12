Alerte météo: les villes où il va pleuvoir et neiger à partir de ce vendredi

Par LeSiteinfo avec MAP

De fortes pluies avec orages et risque de grêle, des chutes de neige à partir de 1.400 m et de fortes rafales de vent sont prévues, vendredi et samedi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, de fortes pluies avec orages et risque de grêle (40 à 65 mm) sont attendues de vendredi à 06h00 à samedi à la même heure, dans les provinces de Fahs-Anjra, Ouezzane, Tanger-Assilah, Tétouan, M’Diq-Fnideq, Taounate, Taza, Chefchaouen, Al Hoceima et Larache, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène (30 à 40 mm) est prévu durant la même période dans les provinces de Benslimane, Khouribga, Azilal, Khénifra, Fès, Sefrou, Moulay Yaâcoub, Béni Mellal, Driouch, Khémisset, Rabat, Salé, Skhirat-Témara, Meknès, Guercif, El Hajeb, Ifrane, Sidi Kacem, Sidi Slimane et Kénitra.

Par ailleurs, des chutes de neige (20 à 40 cm) à partir de 1.400 m sont attendues de vendredi à 15h00 à samedi à 21h00 dans les provinces de Midelt, Boulemane, Sefrou, Guercif, Taza, Azilal, Béni Mellal, Ouarzazate, Tinghir, Al Haouz, Ifrane et Khénifra.

Des chutes de neige (10 à 20 cm) concerneront également, durant la même période, les provinces d’Al Hoceima, Jerada et Taourirt.

En outre, de fortes rafales de vent (85 à 95 km/h) sont prévues de vendredi à 06h00 à samedi à 06h00 dans les provinces de Chefchaouen, Al Hoceima, Tétouan, Berkane, Midelt, Driouch, Figuig, Boulemane, Guercif, Taza, Ouarzazate, Tinghir, Jerada, Nador, Oujda-Angad et Taourirt.

Des rafales de vent (75 à 85 km/h) toucheront également, durant la même période, les provinces de Tata, Al Haouz, Tiznit, Larache, Zagora, Fahs-Anjra, Taounate, Tanger-Assilah, Skhirat-Témara, Khénifra, Ifrane, Azilal, Béni Mellal, El Hajeb, Meknès, Taroudant, Salé, Sidi Slimane, Sidi Kacem, Sidi Ifni, Rabat, M’Diq-Fnideq, Fès, Ouezzane, Errachidia, Sefrou, Moulay Yaâcoub, Guelmim, Kénitra et Khémisset, conclut la DGM.

