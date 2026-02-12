Suspension du trafic maritime entre Tarifa et Tanger

Par LeSiteinfo avec MAP

Les liaisons maritimes entre les ports de Tarifa (Cadix) et Tanger ont été suspendues jeudi et le seront également vendredi, en raison des conditions météorologiques défavorables provoquées par la tempête « Nils », qui affecte le détroit de Gibraltar, indiquent les autorités portuaires de la baie d’Algésiras.

La première liaison programmée jeudi à 09h00 au départ de Tarifa a toutefois été maintenue, tandis que les autres rotations prévues au cours de la journée ont été toutes suspendues, selon la même source.

Les autorités portuaires précisent que ces perturbations devraient se poursuivre vendredi au port de Tarifa, alors que le port d’Algésiras maintient, pour sa part, l’ensemble de ses liaisons programmées, notamment avec Tanger.

D’après l’Agence nationale de météorologie (Aemet), des précipitations sont attendues jeudi jusqu’à 18h00 dans la zone du détroit, sans déclenchement d’alerte météorologique. La situation devrait se dégrader vendredi, avec des pluies accompagnées d’orages et un renforcement du vent d’ouest, dont les rafales pourraient atteindre 40 km/h.

S.L.