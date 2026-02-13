Le PIB régional au cœur des Matinales de l’Intelligence Économique à Béni Mellal-Khénifra

Le Centre Régional d’Investissement Béni Mellal-Khénifra, en partenariat avec le Haut-Commissariat au Plan (HCP) et l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG) de Béni Mellal, a organisé le 12 février 2026, la première édition des Matinales de l’Intelligence Économique, consacrée à l’analyse du PIB régional.

Placée sous le thème « Le PIB régional : Comprendre sa structure pour activer ses leviers », cette rencontre a marqué une étape importante dans l’ancrage de l’intelligence économique au service du pilotage territorial. L’événement a permis d’aller au-delà des agrégats globaux pour proposer une lecture approfondie de la création de valeur au sein de la Région Béni Mellal-Khénifra.

Les experts du HCP ont présenté une analyse détaillée de la méthodologie de calcul du PIB régional ainsi que de la contribution des différents secteurs d’activité. Les échanges ont mis en lumière le poids structurant du secteur primaire, la dynamique progressive des activités industrielles et l’importance croissante des services dans la transformation du tissu économique régional.

Les discussions ont également porté sur les enjeux de diversification de l’économie régionale, d’intégration dans les chaînes de valeur, de montée en gamme et de diversification productive. La question de l’innovation, de la digitalisation et de la transition énergétique a été abordée comme facteur clé d’amélioration de la compétitivité régionale.

Le panel réunissant représentants institutionnels, acteurs industriels, cluster agro-industriel, secteur numérique et développement touristique a permis d’identifier plusieurs leviers prioritaires : renforcement de la transformation locale, amélioration de l’intégration intersectorielle, développement des compétences adaptées aux métiers d’avenir et consolidation de l’attractivité territoriale.

Cette première édition a rassemblé responsables publics, opérateurs économiques, représentants du secteur financier, universitaires et investisseurs, confirmant la volonté des acteurs d’installer un espace régulier d’analyse stratégique des indicateurs économiques régionaux.