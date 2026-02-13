Bryan Adams présente « THE BARE BONES SHOW »

Ce printemps, la scène culturelle marocaine accueille un événement d’exception. La légende canadienne du rock Bryan Adams se produira dans le cadre de son spectacle mondialement acclamé, The Bare Bones Show, au Théâtre Mohammed V de Rabat le 5 mai 2026 et au Palais des Arts et de la Culture de Tanger le 6 mai 2026.

Ces deux dates exclusives s’inscrivent dans sa tournée internationale et offrent au public marocain une opportunité rare de découvrir l’une des voix les plus marquantes de l’histoire du rock dans un cadre intimiste et épuré.

UN RENDEZ-VOUS CULTUREL MAJEUR DU PRINTEMPS 2026

The Bare Bones Show se distingue par sa sobriété et son authenticité. Loin des productions spectaculaires des stades, ce concert propose une réinterprétance acoustique, sincère et dépouillée du répertoire de Bryan Adams. Dans une atmosphère élégante et feutrée, la musique et l’émotion priment sur tout artifice, créant un moment suspendu, hors du temps, en communion directe avec le public.

QUATRE DÉCENNIES DE MUSIQUE DANS LEUR FORME LA PLUS PURE

Accompagné uniquement de sa guitare et du pianiste Gary Breit, Bryan Adams livre une performance en toute simplicité, mettant en lumière l’essence même de ses chansons. Avec une carrière de près de quarante ans, des tubes traversant les générations et plus de 100 millions de disques vendus, l’artiste canadien offre ici une version épurée de son héritage musical, saluée par la critique et le public à travers le monde.

DEUX SOIRÉES HISTORIQUES DANS DES LIEUX D’EXCEPTION

Pour accueillir ce spectacle unique, deux hauts lieux culturels du Royaume ont été choisis :

Le Théâtre Mohammed V de Rabat, écrin majestueux du 5 mai,

Le Palais des Arts et de la Culture de Tanger, joyau architectural moderne, le 6 mai.

Ces deux soirées confirment le rayonnement culturel du Maroc et sa capacité à accueillir les plus grandes figures de la scène internationale dans des formats privilégiés.

Le public marocain vivra une expérience rare, où proximité avec l’artiste et intensité émotionnelle se rencontrent pour un moment de musique inoubliable.

INFORMATIONS PRATIQUES

Rabat : 5 mai 2026 – Théâtre Mohammed V

Tanger : 6 mai 2026 – Palais des Arts et de la Culture

Billetterie : https://events.ma/bryan-adams

À PROPOS DE BRYAN ADAMS

Figure incontournable du rock et de la pop, Bryan Adams a marqué plusieurs générations avec des hymnes universels. Auteur-compositeur, interprète et photographe reconnu, il compte 17 albums studio, trois nominations aux Oscars, cinq aux Golden Globes et une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Avec The Bare Bones Show, il offre une plongée au cœur de son répertoire, dans sa forme la plus pure et originelle.