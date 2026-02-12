Un analyste belge rejoint le staff des Lions de l’Atlas

Un nouveau membre rejoindra le staff technique de Walid Regragui. Selon des sources médiatiques, un analyste de matchs a intégré le staff de la sélection nationale, soulignant qu’il avait auparavant collaboré avec la sélection nationale U20 et faisait partie du groupe ayant participé au Mondial du Chili.

Et de souligner que cet analyste, de nationalité belge, a déjà collaboré avec Regragui lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Il a ainsi été décidé, à l’issue de cette compétition, de l’intégrer de manière permanente au staff de l’équipe nationale A.

Rappelons par ailleurs que l’attention est désormais tournée vers la sélection nationale, et plus particulièrement vers Walid Regragui, au centre de rumeurs persistantes concernant son avenir à la tête des Lions de l’Atlas.

D’ailleurs, le président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), Fouzi Lekjaa, devrait tenir une réunion importante avec le sélectionneur national, laquelle est annoncée comme déterminante.

Cette rencontre aura pour objectif d’évaluer la situation du sélectionneur et de statuer sur son avenir à la tête de la sélection, notamment en perspective de la Coupe du monde 2026. Elle intervient dans un contexte particulier, au lendemain de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, au cours de laquelle la sélection marocaine, malgré une qualification en finale, n’est pas parvenue à décrocher le titre.

