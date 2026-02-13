Stellantis Maroc et Attawfiq Microfinance s’allient pour démocratiser la micromobilité électrique professionnelle

Stellantis Maroc et Attawfiq Microfinance, filiale du Groupe BCP, annoncent la signature d’un partenariat destiné à faciliter l’accès à la mobilité électrique aux micro-entrepreneurs et aux Très Petites Entreprises (TPE) à travers le Royaume.

Cette collaboration vise le déploiement d’une solution de microcrédit simple, accessible et adaptée aux réalités du terrain, permettant de financer l’acquisition du FIAT TRIS, tricycle 100 % électrique conçu pour répondre aux besoins de la livraison urbaine et de la logistique légère. Une réponse concrète aux enjeux de mobilité professionnelle durable et de compétitivité économique.

L’un des leviers majeurs de ce partenariat réside dans le maillage territorial exceptionnel d’Attawfiq Microfinance, qui s’appuie sur un réseau de plus de 480 agences couvrant l’ensemble du territoire national. Cette présence de proximité permet de toucher aussi bien les entrepreneurs des centres urbains que ceux des zones rurales, garantissant ainsi, un accès large aux solutions de financement.

Au-delà de sa dimension économique, cette initiative s’inscrit dans une démarche à fort impact social et environnemental. Elle ambitionne d’accompagner la transition vers une mobilité propre tout en favorisant l’entrepreneuriat inclusif, l’autonomie économique et la création de valeur durable.

« Ce partenariat traduit notre engagement à accompagner l’évolution de la mobilité au Maroc, non seulement sur le plan technologique, mais aussi social. Avec Attawfiq Micro-Finance, nous offrons une solution concrète qui concilie progrès, accessibilité et responsabilité », déclare Yves Peyrot Des Gachons, Directeur Général de Stellantis Maroc.

De son côté, Hicham Kharrou, Directeur Général d’Attawfiq Microfinance, souligne : « Cette alliance s’inscrit pleinement dans la mission de notre Institution. En facilitant le financement du FIAT TRIS, nous donnons aux micro-entrepreneurs les moyens d’adopter une mobilité propre, performante et économiquement viable. Notre ancrage territorial nous permet de porter cette ambition à l’échelle nationale. »

Le FIAT TRIS, produit au sein de l’écosystème industriel Stellantis, incarne une nouvelle génération de véhicules de micromobilité : tricycle électrique, compact et zéro émission. Il illustre la volonté du Groupe d’offrir des solutions concrètes et accessibles pour répondre aux défis de la mobilité urbaine et du transport du dernier kilomètre.

À propos d’Attawfiq Microfinance

Attawfiq Microfinance, filiale du Groupe Banque Centrale Populaire, est une institution leader dans le secteur de la microfinance au Maroc. Elle œuvre depuis plus de 25 ans à l’inclusion financière des populations vulnérables et à la promotion de l’entrepreneuriat, à travers des solutions de financement, de formation et d’accompagnement adaptées aux besoins des micro-entreprises et des porteurs de projets.

