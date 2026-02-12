Météo Maroc: fortes pluies et chutes de neige ce vendredi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques pour le vendredi 13 février 2026, établies par la Direction générale de la météorologie :

– Pluies et averses parfois orageuses sur le Nord-ouest, le Rif, Loukkos, le Nord du Gharb, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, le Saiss, les Haut et Moyen Atlas, la Méditerranée et le nord de l’Oriental.

– Pluies par endroits sur les plaines atlantiques nord, les plaines à l’Ouest des Haut et Moyen Atlas et l’Oriental.

– Chute de neige sur le Haut et le Moyen Atlas, le Rif et l’Oriental, à partir de 1400 m.

– Rafales de vent assez fortes à fortes sur le Tangérois, le Rif, le Nord-ouest, l’Atlas et ses régions voisines, le Saiss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, les plaines atlantiques, la Méditerranée, l’Oriental, le Sud-est et les provinces Sud.

– Chasse-sables par endroits sur l’Oriental, le Sud-est et les provinces Sud.

– Température minimale de l’ordre de 00/06°C sur l’Atlas, de 14/19°C sur les provinces sahariennes, le Sud-est, la vallée de Moulouya et près des côtes et de 07/13°C partout ailleurs.

– Température diurne en baisse sensible.

– Mer agitée à forte devenant localement forte à très forte à l’Est de la Méditerranée, forte à très forte sur le Détroit et entre Cap Spartel et Cap Sim, peu agitée à agitée entre Tan Tan et Laâyoune et agitée à forte ailleurs.

S.L.