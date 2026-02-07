La presse kényane sous le charme de Hakim Ziyech avant Wydad–Nairobi United

La presse kényane accorde une attention particulière à Hakim Ziyech et à sa participation attendue au match de ce dimanche, qui opposera le Wydad de Casablanca à Nairobi United, pour le compte de la cinquième journée de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération africaine.

À Nairobi, capitale du Kenya, le camp de base du Wydad a été pris d’assaut par de nombreux supporters locaux, venus dans l’espoir d’apercevoir l’international marocain, très populaire et apprécié dans le pays.

Selon plusieurs médias kényans, la demande de billets est particulièrement élevée, le public local souhaitant assister à la rencontre prévue au stade Kasarani afin de voir Hakim Ziyech à l’œuvre. La presse locale prévoit également de couvrir les quinze premières minutes de la séance d’entraînement du Wydad, prévue ce samedi à 14 heures, avec un intérêt particulier porté sur le joueur marocain.

A noter que les supporters kényans suivent beaucoup les matchs de la Premier League et gardent un souvenir marquant du passage de Hakim Ziyech à Chelsea, avant son transfert à Galatasaray.