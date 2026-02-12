Les prisons touchées par les intempéries ? La DGAPR rassure

Par LeSiteinfo avec MAP

La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a assuré qu’elle n’a enregistré aucun dégât suite aux perturbations météorologiques exceptionnelles qu’ont connues nombre de régions, à la faveur des mesures préventives prises d’urgence par la Délégation, notant que la situation est restée normale dans l’ensemble des établissements pénitentiaires.

Ces mesures portent essentiellement sur le renforcement de la vigilance et de la mobilisation parmi les fonctionnaires au sein des établissements pénitentiaires situés dans les zones affectées, en assurant un stock stratégique suffisant pour l’approvisionnement en produits alimentaires de base, tout en veillant à la continuité de l’accès des pensionnaires aux autres services, a indiqué la DGAPR dans un communiqué.

Grâce à ces dispositions, la situation est restée normale dans l’ensemble des établissements pénitentiaires, a relevé la même source, notant que les interruptions constatées sur des routes menant à certaines prisons ont été de courtes périodes, à l’exception de la route menant à la prison locale de Tanger 2, qui a été interrompue à la suite de la crue de l’oued adjacent à l’établissement.

Face à cette situation, des mesures supplémentaires ont été prises en coordination avec les autorités judiciaires, pour le transfert temporaire des nouveaux détenus vers la prison locale d’Asilah, ainsi que l’adoption de mesures flexibles concernant le recours aux procès à distance.

De même, une attention particulière a été portée au renforcement de l’accès des détenus au service de téléphone fixe pour communiquer avec leurs proches, suite à une suspension temporaire des visites familiales en raison de l’impossibilité pour les visiteurs d’accéder à cet établissement.

S’agissant des informations relayées sur les réseaux sociaux au sujet de la situation des détenus à la prison locale de Ksar El-Kebir, la DGAPR tient à rappeler que cet établissement pénitentiaire est fermé depuis le mois d’octobre 2020.

La Délégation générale salue, par ailleurs, les efforts déployés par les autorités compétentes et l’ensemble des départements partenaires, qui ont fait montre d’une mobilisation permanente et d’une coordination efficace durant cette conjoncture exceptionnelle, rendant hommage aux fonctionnaires pour leur dévouement et abnégation en vue d’assurer le fonctionnement normal des établissements.

Dans le même contexte, la DGAPR assure qu’elle veille au suivi rigoureux de la situation au sein des établissements pénitentiaires et à la prise de toutes les mesures supplémentaires en cas de nécessité, en coordination avec les autorités compétentes, pour préserver la sécurité des détenus, des fonctionnaires et des usagers, jusqu’à la stabilisation de la situation météorologique.

S.L.