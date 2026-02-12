Pourquoi les sardines ont disparu des marchés marocains ?

Les sardines demeurent introuvables dans la plupart des marchés de Casablanca. Selon un vendeur de poisson dans la zone d’Anassi, ce produit a totalement disparu des étals, provoquant la colère et l’incompréhension des consommateurs.

La situation s’explique principalement par la dégradation des conditions climatiques, qui a entraîné la fermeture de plusieurs ports et l’arrêt des activités de pêche destinées à l’approvisionnement du marché.

Par ailleurs, le Secrétariat d’État chargé de la Pêche maritime a précisé que la décision de restreindre l’exportation des sardines constitue une mesure temporaire visant à mieux réguler le secteur. Cette initiative repose sur une approche conjoncturelle basée sur des données objectives, tout en respectant les principes de ciblage et de proportionnalité.

Réagissant à la récente sortie médiatique de la Fédération nationale des industries de transformation et de valorisation des produits de la pêche, le Secrétariat d’État a rappelé que cette mesure, entrée en vigueur le 1er février pour une durée d’un an, concerne les sardines fraîches, réfrigérées et congelées, avec pour objectif de privilégier l’approvisionnement du marché national.