Les prix des sardines ont encore augmenté

Le prix de la sardine a atteint 18 dirhams le kilo ce lundi matin à Casablanca, ce qui a provoqué la colère des consommateurs.

Dans une déclaration à Le Site info, un professionnel du secteur a indiqué que les tarifs ont en effet connu une légère hausse par rapport aux jours précédents. Il a expliqué que la sardine se fait actuellement rare sur les marchés, une pénurie qu’il attribue aux changements climatiques.

Cette baisse de l’offre survient alors que la demande reste élevée, entraînant ainsi une augmentation rapide des prix, aussi bien dans les marchés de gros que dans les points de vente au détail.

Cette nouvelle hausse du prix de la sardine vient accentuer l’inquiétude des consommateurs, déjà confrontés à une série d’augmentations successives touchant plusieurs produits alimentaires, dont les fruits et les légumes.

