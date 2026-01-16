Les intempéries font grimper les prix des sardines

Les prix de la sardine ont connu, cette semaine, une hausse importante à Casablanca. Le coût du kilo a en effet dépassé 20 dirhams dans certains quartiers de la métropole.

Un professionnel du secteur a confirmé, dans une déclaration à Le Site info, que les prix de la sardine ont augmenté, une situation qui a suscité la colère de nombreux citoyens.

Selon la même source, cette flambée des prix s’explique principalement par la baisse de l’offre, en raison des conditions climatiques défavorables, notamment la forte houle, qui empêche les pêcheurs de prendre la mer.

H.M.