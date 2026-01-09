Les prix des sardines repartent à la hausse, voici pourquoi

Les prix des sardines ont connu une hausse importante cette semaine à Casablanca, atteignant 20 dirhams le kilo dans certaines zones.

Un professionnel a expliqué à Le Site info que cette augmentation a suscité la colère des consommateurs marocains qui s’interrogent sur les causes de cette envolée des tarifs.

Selon lui, la sardine se fait rare en raison des changements climatiques, en plus de la période de repos biologique imposée aux poissons de surface dans certaines régions du Maroc. Ce qui a entraîné cette hausse des prix, au grand dam des citoyens.

Sur la Toile, plusieurs voix se sont d’ailleurs élevées, appelant les responsables à intervenir pour renforcer les contrôles dans les marchés et réguler les tarifs afin de préserver le pouvoir d’achat des Marocains.

H.M.