Ksar El Kébir: bonne nouvelle pour les agriculteurs

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Office régional de mise en valeur agricole du Loukkos (ORMVAL) a procédé, mercredi à Ksar El Kébir, à la distribution d’aliments pour bétail au profit des agriculteurs touchés par les inondations qui ont affecté la région.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des mesures d’urgence prises par la Direction régionale de l’Agriculture de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, visant à soutenir la résilience des éleveurs, à assurer la continuité de l’activité agricole et à préserver le cheptel.

Elle s’inscrit également dans le sillage d’un programme d’intervention intégré visant à accompagner les agriculteurs durant cette conjoncture exceptionnelle, au regard des dégâts enregistrés au niveau des parcours, des infrastructures et des pistes rurales, lesquels ont engendré des difficultés dans l’alimentation du cheptel.

La quantité totale destinée à être distribuée au profit des agriculteurs dans les communes ciblées s’élève à 3.750 quintaux d’aliments composés.

À ce jour, un total de 90,2 tonnes de fourrage a été distribué au profit de cinq coopératives spécialisées dans la collecte et la commercialisation du lait, implantées dans les communes ciblées.

Cette opération bénéficiera à cinq coopératives spécialisées dans la collecte et la commercialisation du lait, regroupant au total 600 éleveurs.

Dans une déclaration à la MAP, le chef du service du développement agricole à l’ORMVAL, Youssef Benesjai, a indiqué que l’opération concerne trois communes: Souaken, Oulad Ouchih et Souk Tolba, relevant du district de Ksar El Kébir.

Il a ajouté que la distribution gratuite des aliments pour bétail se poursuivra, afin de compléter la totalité de la quantité prévue et de garantir le ciblage des éleveurs affectés, dans l’attente de la stabilisation des conditions climatiques exceptionnelles que connaît la région.

Pour sa part, le chef de la division de production animale à l’ORMVAL, Bouhaddou Mohsin, a souligné qu’une série de mesures a été prise concernant la production végétale et animale dans la région, qui a enregistré cette année des précipitations importantes dépassant les quantités habituelles.

Concernant la production animale, le responsable a précisé que la distribution des aliments composés, entamée il y a trois jours, se poursuivra afin de répondre aux besoins de toutes les coopératives et des éleveurs ciblés.

Cette opération a été organisée en étroite coordination avec les autorités locales et les instances professionnelles, avec l’établissement de listes strictes de bénéficiaires, dans le cadre d’une approche axée sur la transparence et le ciblage précis des catégories les plus touchées.

La distribution a été confiée aux coopératives concernées, considérées comme des structures organisées encadrant les éleveurs et contribuant à garantir une répartition équitable et contrôlée du fourrage.

L’opération se poursuivra jusqu’à la distribution complète des quantités programmées, avec un suivi de terrain régulier visant à assurer le bon déroulement de l’opération et la réalisation des objectifs fixés.

S.L.