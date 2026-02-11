Sarah El Haïry, la haute-commissaire française à l’Enfance, attendue au Maroc

Sarah El Haïry, la haute-commissaire française à l’Enfance, effectue une visite au Maroc les mercredi 11 et jeudi 12 février, à l’occasion de la Conférence mondiale sur l’élimination du travail des enfants.

Alors que 138 millions d’enfants travaillent encore dans le monde, dont 54 millions dans des conditions dangereuses, ce déplacement s’inscrit dans une dynamique de mobilisation internationale renforcée pour accélérer l’éradication du travail des enfants.

Mercredi, la ministre rencontrera des acteurs clés marocains pour échanger sur les priorités communes en matière de protection de l’enfance, d’éducation, d’insertion professionnelle, de numérique responsable et de coopération économique.

Elle échangera notamment avec Fatima Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, ainsi qu’avec Hicham Mellati, directeur des affaires pénales et des grâces, en charge de la création de l’Agence de la protection de l’enfance.

Elle visitera également l’Orange Digital Center de la Fondation Orange, engagé dans l’accompagnement de jeunes issus de milieux défavorisés vers les métiers du numérique, et participera à une table ronde à l’Institut français de Rabat réunissant des associations mobilisées pour la protection et l’inclusion des enfants.

Jeudi, la ministre interviendra à 9h15 à la Conférence mondiale sur l’élimination du travail des enfants au Palais des Congrès de Marrakech. Cette conférence vise à favoriser le partage de bonnes pratiques, renforcer l’alignement des politiques publiques et susciter de nouveaux engagements pour mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes.

S.L.