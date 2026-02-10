Les prix des fraises grimpent à l’approche du mois de Ramadan

Les prix des fraises ont connu une hausse importante dans plusieurs marchés de Casablanca, ce qui a suscité la colère des consommateurs.

Contacté par Le Site info, un professionnel du secteur a indiqué que les prix de la fraise ont grimpé de manière significative à l’approche du mois de Ramadan, atteignant 20 dirhams le kilo.

Selon notre source, cette hausse est due aux inondations survenues dans la région du Gharb, après que les eaux de pluie ont submergé les terres agricoles.

À noter que la culture des fruits rouges repose essentiellement sur l’irrigation, ce qui explique que le secteur n’ait pas été affecté par le manque de précipitations. En effet, 95 % des exploitations agricoles se situent dans les régions du Gharb et du Loukkos, connues pour leur climat favorable et leur abondance de pluies.

H.M.