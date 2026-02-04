Sport
A la Une

Youssef En-Nesyri à Al-Ittihad : c’est officiel ! (VIDEO)

Rédaction N4 février 2026 - 10:35

Al-Ittihad a annoncé officiellement le recrutement de Youssef En-Nesyri en provenance de Fenerbahçe, quelques heures seulement avant la clôture du mercato hivernal.

Sur son compte officiel sur la plateforme X, le club a publié un message de bienvenue, confirmant que la direction est parvenue à finaliser le dossier du recrutement de l’attaquant marocain et à conclure ce transfert tant attendu.

La direction d’Al Ittihad a précisé qu’En-Nesyri a officiellement signé son contrat pour rejoindre les rangs du club saoudien, et qu’il constituera l’un des piliers de l’attaque lors de la prochaine phase.

H.M.

 



Coupe Davis, Djokovic, Alcaraz… les confidences de Hicham Arazi (VIDEO)
Lire l'article




Tags
Rédaction N4 février 2026 - 10:35






Bouton retour en haut de la page