Youssef En-Nesyri à Al-Ittihad : c’est officiel ! (VIDEO)

Al-Ittihad a annoncé officiellement le recrutement de Youssef En-Nesyri en provenance de Fenerbahçe, quelques heures seulement avant la clôture du mercato hivernal.

Sur son compte officiel sur la plateforme X, le club a publié un message de bienvenue, confirmant que la direction est parvenue à finaliser le dossier du recrutement de l’attaquant marocain et à conclure ce transfert tant attendu.

La direction d’Al Ittihad a précisé qu’En-Nesyri a officiellement signé son contrat pour rejoindre les rangs du club saoudien, et qu’il constituera l’un des piliers de l’attaque lors de la prochaine phase.

H.M.