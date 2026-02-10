Barrage d’Oued El Makhazine: le point sur la situation

Par LeSiteinfo avec MAP

La situation au barrage d’Oued El Makhazine demeure stable, avec une baisse du niveau de la retenue grâce au fonctionnement du déversoir automatique, a affirmé, mardi, Yassine Wahby, chef du service de l’évaluation et de la planification des ressources en eau à l’Agence du bassin hydraulique du Loukkos (ABHL).

Dans une déclaration à la MAP, Wahby a indiqué que le barrage se trouve « dans un très bon état », précisant que « la gestion de la hausse du niveau de la retenue se déroule de manière correcte et normale ».

Le responsable a, à cet égard, fait savoir que « des opérations régulières d’inspection et de contrôle de sécurité sont menées et ont révélé des indicateurs positifs ».

Il a rappelé que l’évacuation progressive des eaux de la retenue du barrage d’Oued El Makhazine se poursuit, en dépit des apports hydriques importants enregistrés par l’ouvrage hydraulique au cours des derniers jours.

Dans ce cadre, le responsable a précisé que ce déversement progressif contribue à la baisse du niveau de la retenue, faisant savoir que le débit du déversoir a dépassé, ce mardi matin, 787 mètres cubes (m3) par seconde, expliquant que ce débit augmente avec la hausse du niveau de la retenue du barrage et diminue à mesure que celle-ci recule.

Wahby a également relevé que le barrage d’Oued El Makhazine a reçu, au cours des dernières 24 heures (de 7h du matin lundi à 7h du matin mardi) des apports hydriques importants, estimés à environ 109 millions de m3, ce qui a eu un impact sur le niveau de la retenue.

Il a conclu que la situation « est gérée de manière positive, avec la mobilisation de l’ensemble des intervenants », notant que le niveau de la retenue devrait baisser progressivement grâce à la poursuite des opérations de déversement et à l’amélioration des conditions météorologiques.

Par ailleurs, les autorités de la ville de Ksar El Kébir poursuivent leur mobilisation sur le terrain en vue de protéger les citoyens, sécuriser leurs biens et mettre en œuvre les mesures proactives adoptées face à la montée du niveau des eaux de l’oued Loukkos, qui a inondé plusieurs quartiers ainsi que les entrées sud et ouest de la ville.

Ces mesures ont été décidées sur la base des données de terrain et des prévisions météorologiques, qui indiquent que les inondations ne sont pas en voie de décrue et que le niveau de risque reste élevé.

Les citoyennes et citoyens sont ainsi appelés à faire preuve de la plus grande vigilance et prudence, et à s’abstenir, pour le moment, de regagner les zones affectées, jusqu’à amélioration de la situation et publication de consignes officielles en la matière, afin de préserver les vies humaines et garantir la sécurité de tous.

S.L.