Météo Maroc : pluies et averses orageuses ce dimanche 28 décembre 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour dimanche 28 décembre 2025.

– Pluies et averses orageuses sur les plaines atlantiques nord et centre, le Rif, le Saiss, le Souss, les plateaux de phosphates et d’Oulmes, l’Atlas et ses régions Ouest.

– Ciel passagèrement nuageux avec pluies éparses sur la Méditerranée, l’Oriental et le Nord des provinces sahariennes.

– Chute de neige sur les reliefs de l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux au-delà de 1500m.

– Temps froid sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux orientaux.

– Rafales de vent assez fortes sur les plaines atlantiques, les reliefs de l’Atlas, les plateaux de phosphates et d’Oulmes, l’Oriental et le Nord des provinces sahariennes.

– Température minimale de l’ordre de -07/-01°C sur l’Atlas, de 00/06°C sur le Rif, l’Oriental et le Sud-Est et de 07/11°C partout ailleurs.

– Température journalière en légère hausse sur les plaines nord et centre et sur les provinces sahariennes et en légère baisse sur l’Atlas, l’Oriental et le Sud-est.

– Mer peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Tanger et Tan-Tan et localement forte à très forte entre Larache et Cap Hadid et peu agitée à agitée ailleurs.