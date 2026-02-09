Pourquoi a-t-il autant plu à Tanger ? Les explications de la DGM

La Direction Générale de la Météorologie a fait le point sur les conditions météorologiques au Maroc, en particulier dans la ville de Tanger, qui a récemment connu de fortes précipitations.

La Direction a précisé que la ville du Détroit a enregistré, au cours des dernières 24 heures, de fortes pluies, en raison d’une situation météorologique instable provoquée la tempête Marta, une profonde dépression atlantique, centrée à l’ouest de la péninsule Ibérique.

Elle a ajouté que cette dépression a entraîné une poussée de masses d’air froides dans les couches supérieures de l’atmosphère vers le nord du Royaume, coïncidant avec un afflux important d’air atlantique humide et relativement chaud dans les basses couches.

La Direction a souligné que cette interaction a favorisé la formation de nuages cumulonimbus denses, provoquant des pluies abondantes, parfois orageuses, en un laps de temps très court. La situation géographique de Tanger, située entre les façades atlantique et méditerranéenne, a également contribué à concentrer l’activité météorologique, expliquant l’intensité et la densité des précipitations enregistrées.

La Direction de la Météorologie a indiqué que les précipitations n’étaient pas régulières, mais se sont manifestées sous forme d’averses orageuses violentes et localisées, durant l’après-midi et la soirée du dimanche, illustrant l’impact marqué de la dépression atlantique. Le cumul total des précipitations a atteint 92,1 mm, précise-t-on.

K.Z. (avec N.M.)