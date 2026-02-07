Maroc

Météo Maroc: Chefchaouen, Taza… Les hauteurs de pluies en 24h

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)7 février 2026 - 13:06
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les hauteurs de pluie relevées en millimètres (mm) au cours des dernières 24 heures par la Direction de la météorologie nationale:

– Chefchaouen: 49

– Taza-Aéroport : 18

– Tétouan: 13

– Béni Mellal : 12

– Larache et Tanger : 10

– Rabat : 07

– Casablanca, Meknès et Salé : 05

– El Hoceima, El Jadida, Essaouira-Aéroport et Kénitra : 04

– Agadir-Aéroport, Benslimane, Khouribga, Nouasser, Sidi Slimane, Settat et Tanger-Port : 03

– Casa-Port, Fès, Ifrane, Tit Mellil, Safi et Nador : 02

– Mohammedia, Oujda et Taourirt : 01.

