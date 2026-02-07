Maroc
Météo Maroc: Chefchaouen, Taza… Les hauteurs de pluies en 24h
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les hauteurs de pluie relevées en millimètres (mm) au cours des dernières 24 heures par la Direction de la météorologie nationale:
– Chefchaouen: 49
– Taza-Aéroport : 18
– Tétouan: 13
– Béni Mellal : 12
– Larache et Tanger : 10
– Rabat : 07
– Casablanca, Meknès et Salé : 05
– El Hoceima, El Jadida, Essaouira-Aéroport et Kénitra : 04
– Agadir-Aéroport, Benslimane, Khouribga, Nouasser, Sidi Slimane, Settat et Tanger-Port : 03
– Casa-Port, Fès, Ifrane, Tit Mellil, Safi et Nador : 02
– Mohammedia, Oujda et Taourirt : 01.
S.L.