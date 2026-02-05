Tanger, Tétouan, Al Hoceima… Les cours resteront suspendus ce jeudi

Les cours resteront suspendus jeudi dans l’ensemble des établissements scolaires relevant de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Les directions provinciales de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports de Tanger-Asilah, M’diq-Fnideq, Tétouan, Ouezzane, Chefchaouen, Al Hoceima, Fahs-Anjra et Larache ont souligné, mercredi, que cette décision a été prise en raison de la « persistance des perturbations météorologiques que connaît le Nord du Royaume ».

Elles ont indiqué que cette décision intervient suite au bulletin d’alerte émis par la Direction générale de la météorologie, et conformément aux recommandations des comités provinciaux de veille, en coordination avec les autorités locales, dans le souci d’assurer la sécurité des élèves, du personnel administratif et éducatif, ainsi que de l’ensemble des usagers des établissements scolaires.

Compte tenu de la situation exceptionnelle que connaissent certaines localités de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, notamment Ksar El Kébir, en raison des récentes perturbations météorologiques, l’AREF a exhorté les directeurs des établissements publics et privés de la région à accueillir les élèves provenant de Ksar El Kébir et des zones affectées par les inondations, et à leur permettre de suivre temporairement les cours sans restriction, jusqu’à l’amélioration de la situation.

L’Académie a souligné que cette décision vise à garantir le droit à l’éducation des élèves, à leur permettre de poursuivre leur scolarité dans des conditions sûres et appropriées, et à assurer la continuité pédagogique durant cette période exceptionnelle.

S.L.