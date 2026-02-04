Alerte météo au Maroc: une plateforme d’enseignement à distance mise à la disposition des élèves

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports a annoncé, mardi, la mise à disposition de la plateforme numérique d’enseignement à distance « TelmidTICE » pour assurer la continuité pédagogique au sein des établissements scolaires y compris les pionniers, qui ont été fermés sur la base des bulletins d’alertes émis par la Direction de la Météorologie Nationale (DMN).

Dans un communiqué, le ministère indique que dans le cadre du renforcement de la continuité des apprentissages, cette plateforme numérique d’enseignement à distance est accessible aux élèves des établissements scolaires y compris les pionniers qui ont été fermés.

Cette mesure intervient « sur la base des bulletins d’alerte émis par la Direction de la Météorologie Nationale, prévoyant de fortes précipitations dans plusieurs régions du territoire national, et en application des recommandations des cellules de veille, soucieuse de préserver la sécurité des élèves ainsi que des cadres pédagogiques et en application des textes réglementaires encadrant l’enseignement à distance (EAD) et les mécanismes de soutien scolaire », précise la même source.

La plateforme numérique « TelmidTICE » met à disposition des élèves des ressources pédagogiques de soutien sous forme de vidéos éducatives, validées par des inspecteurs pédagogiques et des cadres spécialisés, reposant sur un système d’indexation intelligente permettant aux apprenantes et apprenants de suivre les leçons selon leur progression chronologique et hebdomadaire, tout en permettant une facilité d’utilisation, une navigation fluide et une accessibilité via différents supports numériques.

L’accès aux services de la plateforme numérique est ouvert à deux catégories d’utilisateurs, à savoir les enseignants via leurs comptes professionnels « taalim.ma », et les élèves au moyen du code « Massar », garantissant ainsi la sécurité de l’accès et la protection des services numériques proposés, rappelle le ministère.

La plateforme « TelmidTICE » permet un accès gratuit aux cours numériques vidéo, sans consommation de forfait Internet (Zero Rating), à travers une interface numérique unique accessible via le web à l’adresse suivante « https://telmidtice.men.gov.ma », note le ministère.

S.L.