Zoo de Ain Sebaâ : la date d’ouverture est désormais connue

A la Une

La date d’ouverture du parc zoologique de Ain Sebaâ est enfin connue. Le zoo ouvrira ses portes le mardi 30 décembre, comme annoncé son compte Instagram.

Le prix d’entrée a été fixé à 80 dirhams pour les adultes et 50 dirhams pour les enfants et les étudiants.

À noter que le parc s’étend sur une superficie de 13 hectares, dont 10 hectares dédiés aux animaux et 3 hectares aux espaces de loisirs. Il abritera près de 45 espèces animales différentes. Le projet comprend trois zones géographiques représentant l’Afrique, l’Asie et l’Amérique, ainsi qu’une variété d’animaux, une ferme pédagogique, une clinique vétérinaire, deux aires de pique-nique, un restaurant, en plus d’une boutique et de kiosques.

N.M.