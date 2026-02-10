Bourse de Casablanca: le résumé de ce mardi 10 février

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les principaux points de la séance boursière du mardi 10 février :

– Le MASI a reculé de 0,19% à 18.303,36 points.

– Le secteur « Loisirs et hôtels » (-9,99%) a accusé la plus forte baisse.

– Le secteur « Assurances » (+1,24%) a affiché la plus forte hausse.

– Les échanges ont atteint près de 902,79 millions de dirhams.

– La capitalisation boursière s’est établie à plus de 1.020,65 milliards de dirhams.

– Risma (-9,99% à 351,05 DH), Disway (-5,43% à 836 DH), S2M (-5,14% à 550 DH), IB Maroc.com (-5,03% à 65 DH) et M2M Group (-3,84% à 450 DH) ont enregistré les plus forts replis. – Salafin (+5,98% à 582,9 DH), Zellidja (+4,70% à 245 DH), Minière Touissit (+4,39% à 2.380 DH), Jet Contractors (+2,46% à 2.584 DH) et Involys (+1,98% à 180 DH) ont réalisé les meilleures performances.

S.L.