La Bourse de Casablanca débute en hausse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en hausse mercredi, son indice principal, le MASI, progressant de 0,04% à 18.309,81 points (pts).

L’indice MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,06% à 1.417,82 pts, tandis que le MASI ESG, composé des entreprises ayant les meilleures notations ESG, reculait de 0,04% à 1.242,15 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique mesurant la performance des petites et moyennes capitalisations cotées à la Bourse de Casablanca, diminuait de 0,02% à 1.817,79 pts.

Mardi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,19%.