Casablanca : hausse des prix de la fraise à l’approche du Ramadan

Les prix de la fraise ont connu une hausse spectaculaire dans presque tous les marchés de Casablanca et ses environs, provoquant l’indignation des citoyens marocains.

Un professionnel interrogé par « Setta Info » a indiqué que le prix de la fraise « fraise » a flambé quelques jours avant le mois de Ramadan, atteignant jusqu’à 20 dirhams le kilogramme.

Le même professionnel a expliqué que cette hausse des prix était probablement due aux inondations survenues dans la région du Gharb, qui ont submergé les terres agricoles.

Il convient de noter que la culture des fruits rouges repose essentiellement sur l’irrigation. Par conséquent, le secteur n’a pas été affecté par le manque de précipitations, puisque 95 % des exploitations agricoles se trouvent dans les zones du Gharb et du Loukkos, qui bénéficient d’un climat favorable et d’un bon niveau de pluviométrie.