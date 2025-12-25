Météo Maroc : temps froid ce vendredi 26 décembre 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour vendredi 26 décembre 2025.

– Temps assez froid à froid sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux.

– Pluies ou averses parfois orageuses sur le Rif, les plaines nord et centre et le Souss.

– Ciel passagèrement nuageux avec pluies éparses sur l’Oriental, la méditerranée, le Sud-Est et le Nord des provinces sud.

– Chute de neige sur l’Atlas, le Rif et localement sur les hauts plateaux orientaux.

– Rafales de vent le jour localement assez fortes sur les côtes nord, le Rif, le Moyen Atlas et le Sud de l’Oriental.

– Rafales de vent devenant la nuit assez forte à fortes sur les plaines atlantiques nord et centre.

– Température minimale de l’ordre de -06/01°C sur l’Atlas, de 01/07°C sur le Rif, les Hauts plateaux orientaux et le Sud-Est, de 12/16°C sur le Nord des provinces sahariennes, et de 08/14°C partout ailleurs.

– Température maximale en hausse sur le Sud de l’Oriental, la méditerranée, l’Atlas, le Souss et l’Est des provinces sud, et en légère baisse ou peu changeante ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Larache, agitée entre Mehdia et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.