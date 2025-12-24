Maroc
Météo Maroc: Salé, Rabat… Où il a le plus plu ces dernières 24h ?
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les hauteurs de pluie relevées en millimètres au cours des dernières 24 heures par la Direction générale de la météorologie :
Salé : 77
Rabat : 46
Kénitra : 39
Tanger : 36
Tanger-Port : 34
Sidi Slimane : 27
Chefchaouen : 26
El Jadida : 25
Larache : 23
Meknès : 21
Ifrane : 19
Mohammedia : 16
Benslimane : 14
Tétouan et Safi : 13
Tit Mellil et Fès : 09
Nouaceur : 08
Taza et Casablanca : 07
Nador : 06
Al Hoceima et Settat : 05
Taourirt et Essaouira-Port : 04
Khouribga : 03
Oujda, Essaouira-Aéroport et Beni Mellal : 2
Benguerir : 1
S.L.