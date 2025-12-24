Météo Maroc: Salé, Rabat… Où il a le plus plu ces dernières 24h ?

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les hauteurs de pluie relevées en millimètres au cours des dernières 24 heures par la Direction générale de la météorologie :

Salé : 77

Rabat : 46

Kénitra : 39

Tanger : 36

Tanger-Port : 34

Sidi Slimane : 27

Chefchaouen : 26

El Jadida : 25

Larache : 23

Meknès : 21

Ifrane : 19

Mohammedia : 16

Benslimane : 14

Tétouan et Safi : 13

Tit Mellil et Fès : 09

Nouaceur : 08

Taza et Casablanca : 07

Nador : 06

Al Hoceima et Settat : 05

Taourirt et Essaouira-Port : 04

Khouribga : 03

Oujda, Essaouira-Aéroport et Beni Mellal : 2

Benguerir : 1

S.L.