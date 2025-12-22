Météo Maroc: pluies, chutes de neige… Les prévisions pour ce lundi

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 22 décembre 2025:

– Temps assez froid à froid sur les reliefs, le Sud-Est et les Hauts plateaux.

– Pluies ou averses orageuses sur les Haut et Moyen Atlas et leurs régions Ouest voisines, le Rif, le Saiss, les plateaux de phosphates et Oulmès.

– Pluies éparses sur les plaines atlantiques nord et centre, la Méditerranée et l’Oriental.

– Chutes de neige sur les Haut et Moyen Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux.

– Température minimale de l’ordre de -04/04°C sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux orientaux, de 10/16°C sur les provinces sud et près des côtes, et de 05/09°C ailleurs.

– Rafales de vent assez fortes à localement fortes sur l’Atlas et le Nord des provinces sud, et localement sur les côtes centre, la Méditerranée et l’Oriental.

– Températures diurnes en baisse ou peu changeantes.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte au nord de Larache, forte à très forte entre Larache et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.

S.L.