Météo Maroc: fortes pluies ce dimanche

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 21 décembre 2025:

– Pluies ou averses orageuses localement importantes sur le Tangérois, Loukkos, le Rif et le Gharb.

– Chute de neige sur les Haut et Moyen Atlas, le Rif et les Haut plateaux orientaux au-delà de 1800m.

– Temps nuageux avec pluies éparses sur les plaines nord et centre, les Haut et Moyen Atlas et leurs régions Ouest, le Saiss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, la Méditerranée et l’Oriental.

– Temps assez froid à froid sur les reliefs et les Hauts plateaux orientaux avec gelée ou verglas.

– Rafales de vent assez fortes sur le Nord-Ouest, la Méditerranée, le Rif, Saiss, l’Atlas, les provinces sud et l’Oriental.

– Température minimale de l’ordre de -08/-01°C sur l’Atlas, de 00/04°C sur le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux orientaux, de 10/14°C sur le Sud du pays et près des côtes et de 05/09°C ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte au nord de Larache, forte à très forte entre Larache et Tantan et peu agitée à agitée sur le reste du Littoral.

S.L.