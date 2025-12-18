Météo Maroc: il va faire froid ce vendredi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 19 décembre 2025:

-Temps assez froid à froid sur les reliefs, le Sud-Est et les Hauts plateaux avec gelée.

-Ciel nuageux avec Pluies sur le Nord de l’Oriental.

-Ciel devenant passagèrement nuageux avec pluies l’après-midi et la nuit sur les plaines au Nord d’El Jadida, le Saiss, l’Atlas et le Nord de l’Oriental.

-Températures minimales de l’ordre de -07/00 °C sur l’Atlas, de 02/04 °C sur le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 10/14 °C sur le Sud du pays et le Nord de l’Oriental et de 06/10 °C partout ailleurs.

-Températures diurnes en légère hausse à stationnaire.

-Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, forte à agitée entre Cap Spartel et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.

