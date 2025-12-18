Inondations à Safi : le gouvernement lance un plan de réhabilitation

Par LeSiteinfo avec MAP

En application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et en illustration de la Haute sollicitude dont le Souverain ne cesse d’entourer les citoyennes et citoyens dans les différentes circonstances, notamment en ce qui concerne le soutien, l’assistance et toute forme d’aide apportés aux personnes sinistrées, le gouvernement a lancé un programme de réhabilitation des zones touchées par les inondations exceptionnelles survenues dans la ville de Safi, le dimanche 14 décembre 2025, à la suite des pluies torrentielles et sans précédent ayant causé des pertes humaines et des dégâts matériels au niveau de plusieurs quartiers, infrastructures et équipements essentiels.

Ce programme s’appuie, dans le cadre de son approche globale, sur un ensemble de mesures à même de garantir une intervention rapide et efficace et une réponse immédiate aux besoins des populations sinistrées, indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement.

Le programme comprend une batterie de mesures pratiques à caractère urgent, visant à atténuer immédiatement l’impact de cette catastrophe, dont l’octroi d’aides urgentes aux familles ayant perdu leurs biens personnels et la prise en charge des maisons endommagées, à travers la réalisation des travaux de restauration nécessaires, en plus de la reconstruction, de la restauration et de la rénovation des locaux de commerce endommagés, tout en assurant un accompagnement à leurs propriétaires et ce conformément aux Hautes Orientations Royales visant à préserver la dignité du citoyen, à garantir les conditions d’une vie décente et à renforcer la résilience.

Dans ce cadre, et conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, les différents moyens humains et logistiques nécessaires ont été mobilisés, tout en renforçant la coordination entre tous les acteurs concernés, précise la même source, ajoutant que les autorités locales entameront, dans les plus brefs délais et de manière effective, la mise en œuvre des différentes mesures et actions programmées, le but étant d’assurer une intervention rapide et efficiente et une interaction avec célérité avec les besoins des populations sinistrées et de garantir l’exécution saine et progressive des différents axes de ce programme.

Le lancement de ce programme traduit, une fois de plus, l’esprit d’engagement et de responsabilité dans la gestion des effets des catastrophes naturelles, et traduit la Haute Sollicitude dont Sa Majesté le Roi, que Dieu Le préserve, entoure les citoyens, ainsi que le souci d’être proche d’eux et à l’écoute de leurs préoccupations, en vue de répondre à leurs besoins essentiels, dans le cadre d’une approche solidaire globale visant à assurer la réhabilitation durable et le renforcement de la prévention des futurs risques.