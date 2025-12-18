Santé: le Conseil de gouvernement approuve trois projets de décrets

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a approuvé trois projets de décrets relatifs au secteur de la santé, présentés par le ministre de la Santé et de la Protection sociale.

Ces projets de décrets s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Instructions Royales prônant une réforme de fond du système national de la santé, notamment en ce qui concerne la valorisation des ressources humaines à travers la motivation morale et matérielle et l’amélioration de leur situation professionnelle, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil.

De même, a-t-il noté, ces textes interviennent en application du programme gouvernemental 2021-2026 qui met l’accent sur la motivation et la valorisation du capital humain national, et des dispositions de l’accord signé le 23 juillet 2024 entre le ministère de la Santé et de la Protection sociale et les instances syndicales représentant le secteur de la santé, dans son volet relatif à la situation morale et matérielle des professionnels du secteur.

Il s’agit du projet de décret n° 2.25.1065 modifiant et complétant le décret n° 2.17.535 du 28 septembre 2017 portant statut particulier du corps interministériel des infirmiers et des techniciens de la santé et du projet de décret n° 2.25.1066 complétant le décret n° 2.06.620 du 13 avril 2007 relatif au statut particulier du corps des infirmiers du ministère de la santé, a précisé le ministre délégué.

Il s’agit aussi, a-t-il ajouté, du projet de décret n° 2.25.1067 modifiant et complétant le décret n° 2.06.623 du 13 avril 2007 relatif aux indemnités de garde, d’astreinte et de permanence dans les structures de santé du ministère de la Santé et les Centres hospitaliers universitaires (CHU).

Ce texte vise à prendre en charge les cas sanitaires urgents et à renforcer l’efficience des systèmes de garde dans les groupements sanitaires territoriaux, en consécration de la régionalisation des services de santé, et à améliorer leur qualité sur l’ensemble du territoire national en augmentant le nombre des personnes chargées de la garde, ce qui contribue à améliorer les prestations fournies à l’ensemble des citoyens dans les différents établissements hospitaliers du Royaume, a expliqué M. Baitas.

S.L.