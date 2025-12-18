Coupe Arabe: les Marocains célèbrent le sacre des Lions (VIDEO)

Une finale de Coupe arabe qui a tenu toutes ses promesses et une célébration qui en est digne. Dès le coup sifflet final de cette rencontre palpitante qui s’est soldée par une victoire du Maroc face à la Jordanie (3-2), les Rbatis, à l’instar de tous les Marocains du Nord au Sud du Royaume, ont envahi les rues.

Jeunes et moins jeunes, ils sont désormais habitués. A chaque sortie d’une sélection nationale, ils s’attendent déjà à ces moments d’émotions pas comme les autres.

De Tanger, en passant par Rabat, Casablanca, Fès à Laâyoune et Dakhla, les klaxons dessinent une symphonie patriotique continue.

Les drapeaux rouges frappés de l’étoile verte ondulent aux fenêtres et autour des épaules. Smartphones levés, visages illuminés par la même fierté, ils célèbrent ensemble un autre sacre, survenu quelques semaines après celui des Lionceaux de l’Atlas U20, champions du Monde, au Chili.

Sur les places publiques, la joie est collective. Des cercles se forment, on chante l’hymne, on se serre, on se félicite dans une liesse sincère et spontanée.

Cette célébration populaire dépasse le simple cadre sportif. Elle consacre la performance des équipes du Maroc, fruit d’un travail inlassable et continu mené au sein de l’Académie Mohammed VI de football. Cette véritable pépinière reste, à maints égards, la cheville ouvrière des exploits de plus en plus grandissants du ballon rond dans le Royaume.

Le temps d’une nuit, parfois plus, le pays a vibré à l’unisson, transformant chaque rue en prolongement du Stade, chaque voix en écho d’un exploit partagé.

Oussama Tannane et Abderrazak Hamdallah ont inscrit les 3 buts marocains, offrant aux Lions de l’Atlas leur 2è titre, après leur sacre en 2012 en Arabie Saoudite.