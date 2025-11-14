Nouvelles révélations sur l’affaire «Escobar du désert»

La Cour d’appel de Casablanca a décidé, jeudi, de reporter une nouvelle fois l’examen du dossier impliquant l’ancien président du Wydad de Casablanca, Saïd Naciri, ainsi que l’ex-président de la région de l’Oriental, Abdennabi Bioui.

L’audience a été renvoyée à la semaine prochaine, afin de permettre la poursuite des réquisitions du ministère public.

Contactée par Le Site info, une source proche du dossier a assuré que la décision du report intervient pour achever la plaidoirie du représentant du ministère public, entamée au cours de la séance de ce jeudi.

D’après la même source, l’audience a été marquée, par ailleurs, par une intervention du procureur, qui a affirmé que Naciri, Bioui et celui que l’on surnomme “Escobar du Sahara” étaient très liés.

Le représentant du parquet a également révélé que les communications téléphoniques entre Naciri et “Escobar du Sahara” avaient atteint un total de 69 heures, soulignant le caractère soutenu de leurs échanges.

R.T.