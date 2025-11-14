Sport
A la Une

Nouvelles révélations sur l’affaire «Escobar du désert»

Rédaction N14 novembre 2025 - 12:25

La Cour d’appel de Casablanca a décidé, jeudi, de reporter une nouvelle fois l’examen du dossier impliquant l’ancien président du Wydad de Casablanca, Saïd Naciri, ainsi que l’ex-président de la région de l’Oriental, Abdennabi Bioui.

L’audience a été renvoyée à la semaine prochaine, afin de permettre la poursuite des réquisitions du ministère public.

Contactée par Le Site info, une source proche du dossier a assuré que la décision du report intervient pour achever la plaidoirie du représentant du ministère public, entamée au cours de la séance de ce jeudi.

D’après la même source, l’audience a été marquée, par ailleurs, par une intervention du procureur, qui a affirmé que Naciri, Bioui et celui que l’on surnomme “Escobar du Sahara” étaient très liés.

Le représentant du parquet a également révélé que les communications téléphoniques entre Naciri et “Escobar du Sahara” avaient atteint un total de 69 heures, soulignant le caractère soutenu de leurs échanges.

R.T.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Visa Schengen : ce qui va bientôt changer, les Marocains concernés
Lire l'article









Tags
Rédaction N14 novembre 2025 - 12:25


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page