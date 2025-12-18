Maroc

Intempéries à Tétouan : une maison s’effondre dans l’ancienne médina

Rédaction N18 décembre 2025 - 18:45

Suite aux intempéries qui ont touché Tétouan cette semaine, une maison s’est effondrée dans l’ancienne médina de la ville, ce qui a semé la panique parmi les habitants du quartier.

Selon une source de Le Site info, l’incident n’a fait aucune victime mais a causé d’importants dégâts matériels, soulignant que la maison faisait partie des bâtiments menaçant ruine.

Alertées, les autorités se sont immédiatement rendues sur les lieux du drame et ont placé des barrières métalliques à proximité de la maison effondrée par mesure de précaution.

H.M.



