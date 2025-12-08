Nouvelle hausse des prix des tomates, la Toile s’indigne

Les prix des tomates ont de nouveau enregistré une hausse dans plusieurs marchés de la ville de Casablanca, ce qui a suscité la colère de nombreux consommateurs.

Interrogé par Le Site info, un professionnel du secteur a confirmé que les tarifs des tomates sont repartis à la hausse, alors que les ménages s’attendaient à une baisse, notamment après les récentes précipitations enregistrées dans le pays.

Selon la même source, le prix du kilo de tomates a désormais atteint 8 dirhams, alors qu’il ne dépassait pas 3 dirhams il y a quelques semaines. Cette augmentation ne touche d’ailleurs pas uniquement les tomates. Les prix de l’ensemble des légumes connaissent en effet une hausse, au grand dam des consommateurs qui espéraient un recul des prix.

