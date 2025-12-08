Le créateur marocain Youssef Drissi distingué au Fashion Trust Arabia 2025

L’Academy de Mode Casablanca (CMA) annonce la consécration de son lauréat Youssef Drissi, fondateur de la marque Late For Work, qui vient de remporter le prestigieux prix Fashion Trust Arabia 2025 dans la catégorie Prêt-à porter. Il devient ainsi le premier créateur marocain distingué dans cette

catégorie, une avancée historique pour la mode marocaine et une reconnaissance majeure du talent formé au sein de CMA.

La vision artistique de Youssef Drissi naît au cœur de l’Academy de Mode Casablanca. Alors étudiant, il façonne son projet de fin d’études en explorant la déconstruction, la fluidité des identités et les tensions entre structure et liberté.

De ces recherches émerge Late For Work, imaginée dès l’origine comme une collection manifeste, véritable langage visuel où se rencontrent culture, intimité et expérimentation. Diplômé de CMA, Youssef Drissi rejoint l’école en 2023 en tant qu’enseignant. Il y partage son expérience, son exigence et son regard contemporain, participant à l’émergence d’une nouvelle génération de designers engagés dans un Designed and Made in Morocco ambitieux, actuel et ouvert sur le monde.

Fondée à Casablanca, Late For Work s’inscrit dans une esthétique profondément ancrée dans la déconstruction, la reconstruction et l’exploration des identités.

Unisexe, sensible et résolument moderne, la marque interroge les contradictions de notre époque : l’urgence et la lenteur, la rigueur et la spontanéité, le quotidien et l’extraordinaire.

À travers des volumes audacieux, une approche heavy tailoring, dont les pantalons signature plus lourds que la moyenne, et une esthétique brute mais poétique, Late For Work propose un vestiaire où l’imperfection devient moteur créatif et où le vêtement devient un espace d’expression personnelle.

Une distinction qui confirme une ambition internationale

Le prix Fashion Trust Arabia – Prêt-à-porter met en lumière l’excellence créative et la pertinence internationale d’une marque de mode émergente de la région MENA. Il offre au lauréat un soutien financier, un mentorat stratégique, une visibilité internationale et un accès à de nouvelles opportunités de distribution.

Cette distinction au Fashion Trust Arabia 2025 confirme la portée du travail de Youssef Drissi et témoigne de l’émergence d’un Maroc créatif et audacieux sur la scène internationale. Elle constitue également une fierté pour l’Academy de Mode Casablanca, en soulignant le rôle essentiel des institutions de formation dans l’accompagnement de la jeune création marocaine vers une

reconnaissance mondiale.