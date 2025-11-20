Les prix des tomates repartent à la hausse malgré les récentes pluies

Les prix des tomates ont enregistré une hausse dans la plupart des marchés de Casablanca, suscitant la colère des consommateurs.

Dans une déclaration à Le Site info, un professionnel du secteur a confirmé que les prix des tomates sont repartis à la hausse, alors que tout le monde s’attendait à une baisse, notamment après les récentes précipitations qu’a connues le pays.

Selon la même source, le prix du kiloa grimpé à huit dirhams, alors qu’il ne dépassait pas 3 dirhams il y a encore quelques jours. Le professionnel précise que cette hausse ne concerne pas uniquement les tomates, mais touche l’ensemble des légumes, au moment même où les consommateurs espéraient un recul général des prix.

K.Z.