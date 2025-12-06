Météo au Maroc: temps assez froid ce dimanche 7 décembre

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour dimanche 07 décembre 2025:

– Temps assez froid sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux, avec gelée locale la matinée et la nuit.

– Nuages bas assez denses avec formations brumeuses ou bruines par endroits la matinée et la nuit sur les plaines et les côtes nord et centre.

– Temps passagèrement nuageux sur le Centre et les provinces sud, avec ondées ou gouttes éparses. – Rafales assez fortes sur les provinces sud avec chasse-poussières locales.

– Température minimale de l’ordre de -03/03°C sur l’Atlas, le Rif, les versants sud-est et les Hauts plateaux, de 10/16°C sur le Sud et de 05/10°C partout ailleurs. – Températures maximales en légère baisse sur le Sud du pays.

– Mer belle à localement peu agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Larache et Tarfaya et peu agitée à agitée au Nord de Larache et au Sud de Tarfaya.

