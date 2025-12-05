Marjane dévoile un dispositif exceptionnel pour la CAN 2025

À l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, Marjane déploie un dispositif national d’une ampleur sans précédent pour célébrer ceux qui font battre le cœur du football marocain : les supporters. À travers cette initiative, l’enseigne célèbre la ferveur unique du public marocain pour le football et réaffirme sa volonté d’accompagner les supporters dans cette passion qui rassemble tout le pays.

Selon Mhamed Chlyeh, Directeur Général Délégué de l’enseigne Marjane, « La CAN 2025 représente un moment historique pour le Maroc, tant sur le plan sportif que culturel. En tant qu’enseigne engagée dans la vie des Marocains, Marjane se devait d’accompagner cette énergie et cette mobilisation nationale. Nous avons conçu une campagne qui va au-delà de la simple célébration du football : elle met en lumière nos supporters, valorise les talents marocains et célèbre l’unité du peuple derrière son équipe nationale. Notre ambition est de créer une expérience authentique et partagée, qui rapproche les supporters de l’équipe et renforce le lien émotionnel avec ce moment unique pour tout le pays. »

Une campagne pour célébrer l’unité nationale des supporters

Pensée comme un hommage national, la campagne “مرجان، المساند الرسمي للجمهور المغربي” « Marjane sponsor officiel du public marocain » place les supporters au centre de la narration.

Réalisé par des talents 100 % marocains, le film publicitaire rappelle qu’au Maroc, le soutien dépasse le terrain : c’est une mobilisation collective de 40 millions de voix, d’histoires et d’émotions.

La campagne, portée par des figures emblématiques des tribunes, sera diffusée sur l’ensemble des chaines TV et plateformes digitales.

Les hypermarchés Marjane deviennent des villages football

Du 29 novembre au 21 décembre 2025, l’ensemble des hypermarchés Marjane se métamorphose en espaces immersifs dédiés au football. Des animations ludiques et sportives permettront aux familles et aux passionnés de vivre la CAN autrement, au plus près de l’ambiance des stades. Les clients pourront également profiter d’offres promotionnelles et tenter de gagner plus de 50 000 cadeaux, dont des maillots, casquettes et ballons officiels.

Une collection mode et accessoires pour vivre pleinement la CAN

Pour permettre aux supporters d’afficher fièrement leurs couleurs, Marjane – désormais revendeur agréé Puma – propose les maillots officiels des Lions de l’Atlas. L’enseigne lance également une collection mode édition limitée CAN 2025, entièrement conçue et fabriquée au Maroc : T-shirts, sweats, écharpes, casquettes et accessoires. Une offre complète pour vivre la compétition avec style, fierté et authenticité.

Une expérience unique grâce au partenariat avec Visa

Depuis avril, Marjane rapproche les Marocains de la CAN grâce à une série d’activations exclusives avec Visa, leader mondial du paiement électronique. L’exposition du trophée officiel de la compétition féminine dans plusieurs hypermarchés Marjane a permis aux visiteurs de vivre un moment fort avant même le coup d’envoi.

Pour la compétition masculine, Marjane et Visa renouvellent l’expérience en offrant :

Des tickets Catégorie 1 pour les matchs des Lions de l’Atlas,

Mais surtout, une opportunité unique à plus d’une centaine d’enfants du Maroc : participer au Kids Program, leur permettant d’entrer sur la pelouse aux côtés des joueurs lors des matchs des phases finales.

Ces moments exceptionnels seront proposés dans plusieurs stades du Royaume.

À propos de Marjane Group

Acteur historique de la grande distribution moderne au Maroc depuis 1990, Marjane Group diversifie ses activités autour d’une vision intégrée du commerce, du loisir et de la culture. En réinventant ses modèles, le groupe affirme son rôle dans la création de véritables hubs urbains au service des dynamiques économiques et sociales du pays.

Avec plus de 14 000 collaborateurs, un réseau de plus de 200 points de vente dans plus de 40 villes, plus de 500 000 m² de surface commerciale – 6 malls, 45 galeries dont 15 Galeries et Parcs d’Activités Commerciales —, Marjane Group accueille chaque année plus de 100 millions de visiteurs confirmant son rôle de catalyseur de transformation urbaine et acteur de la vie quotidienne des Marocains.